Росіяни вдарили FPV-дронами по пожежній частині в Білозерці: постраждали рятувальники
Середа, 18 червня 2025, 13:51
Російські окупанти атакували безпілотниками підрозділ ДСНС у смт Білозерка Херсонської області, внаслідок чого постраждали троє рятувальників.
Джерело: Херсонська ОДА, ДСНС України в Telegram
Дослівно державна адміністрація: "Через скидання вибухівки з дрона постраждали троє працівників ДСНС, яким 24, 31 та 38 років".
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Деталі: Рятувальники дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох співробітників – уламкові поранення. Потерпілим надали медичну допомогу.
У ДСНС уточнили, що в пожежно-рятувальну частину влучили три ворожих FPV-дрони.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу, ворота пожежного депо, покрівлю, вікна та автомобіль.
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Передісторія:
- 17 червня росіяни атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали 12 людей.
- Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок російської атаки БпЛА по цьому району зросла до 20.
- Уночі 18 червня російські безпілотники атакували автівку "швидкої" та цивільного мешканця у місті Херсон, внаслідок чого постраждали 3 людей, з яких 2 медпрацівники.