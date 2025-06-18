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Росіяни вдарили FPV-дронами по пожежній частині в Білозерці: постраждали рятувальники 

Українська правда, Ірина БалачукСереда, 18 червня 2025, 13:51
Росіяни вдарили FPV-дронами по пожежній частині в Білозерці: постраждали рятувальники 
Фото ДСНС

Російські окупанти атакували безпілотниками підрозділ ДСНС у смт Білозерка Херсонської області, внаслідок чого постраждали троє рятувальників. 

Джерело: Херсонська ОДА, ДСНС України в Telegram

Дослівно державна адміністрація: "Через скидання вибухівки з дрона постраждали троє працівників ДСНС, яким 24, 31 та 38 років". 

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Деталі: Рятувальники дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох співробітників – уламкові поранення. Потерпілим надали медичну допомогу. 

 
Фото ДСНС 

У ДСНС уточнили, що в пожежно-рятувальну частину влучили три ворожих FPV-дрони.  

 
Фото ДСНС

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу, ворота пожежного депо, покрівлю, вікна та автомобіль. 

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Передісторія:

Херсонська областьбезпілотники
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