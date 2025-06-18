Россияне нанесли удар FPV-дронами по пожарной части в Белозерке: пострадали спасатели
Среда, 18 июня 2025, 13:51
Российские оккупанты атаковали беспилотниками подразделение ГСЧС в пгт Белозерка Херсонской области, в результате чего пострадали трое спасателей.
Источник: Херсонская ОГА, ГСЧС Украины в Telegram
Дословно государственная администрация: "В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали трое сотрудников ГСЧС, которым 24, 31 и 38 лет".
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Детали: Спасатели получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, у двух сотрудников – осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
В ГСЧС уточнили, что в пожарно-спасательную часть попали три вражеских FPV-дрона.
В результате атаки повреждены здание подразделения, ворота пожарного депо, кровля, окна и автомобиль.
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Предыстория:
- 17 июня россияне атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали 12 человек.
- Позже стало известно, что количество раненых в результате российской атаки БпЛА по этому району возросло до 20.
- Ночью 18 июня российские беспилотники атаковали автомобиль "скорой помощи" и гражданского жителя в городе Херсон, в результате чего пострадали 3 человека, из которых 2 медработника.