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Россияне нанесли удар FPV-дронами по пожарной части в Белозерке: пострадали спасатели

Украинская правда, Ирина БалачукСреда, 18 июня 2025, 13:51
Россияне нанесли удар FPV-дронами по пожарной части в Белозерке: пострадали спасатели
Фото ГСЧС

Российские оккупанты атаковали беспилотниками подразделение ГСЧС в пгт Белозерка Херсонской области, в результате чего пострадали трое спасателей.

Источник: Херсонская ОГА, ГСЧС Украины в Telegram

Дословно государственная администрация: "В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали трое сотрудников ГСЧС, которым 24, 31 и 38 лет".

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Детали: Спасатели получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, у двух сотрудников – осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. 

 
фото ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что в пожарно-спасательную часть попали три вражеских FPV-дрона. 

 
фото ГСЧС

В результате атаки повреждены здание подразделения, ворота пожарного депо, кровля, окна и автомобиль.

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Предыстория:

Херсонская областьбеспилотники
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