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В ВСУ объединили все воинские части Сил беспилотных систем и Линии дронов

Валентина РоманенкоПятница, 20 июня 2025, 19:52
В ВСУ объединили все воинские части Сил беспилотных систем и Линии дронов
иллюстративное фото СБС

В структуре Сил обороны создали группировку Сил беспилотных систем.

Источник: пресс-служба СБС

Дословно: "С целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны, создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины.

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Группировка объединяет все воинские части СБС и Линии дронов.

Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления - с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем".

Детали: Отмечается, что командование группировкой осуществляет недавно назначенный командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, а этот шаг - один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.
  • Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.

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