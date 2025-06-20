В ВСУ объединили все воинские части Сил беспилотных систем и Линии дронов

В структуре Сил обороны создали группировку Сил беспилотных систем.

Источник: пресс-служба СБС

Дословно: "С целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны, создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины.

Реклама:

Группировка объединяет все воинские части СБС и Линии дронов.

Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления - с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем".

Детали: Отмечается, что командование группировкой осуществляет недавно назначенный командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, а этот шаг - один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.

Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.

Читайте также: "Линия дронов": что это такое и смогут ли 5 подразделений остановить продвижение россия