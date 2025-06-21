Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп про переговори: Росія та Україна досягають незначного прогресу

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 04:20
Трамп про переговори: Росія та Україна досягають незначного прогресу
Дональд Трамп. Фото з Facebook

На думку президента США Дональда Трампа, Київ і Москва досягають "незначного прогресу" у питанні мирного процесу.

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "Росія та Україна досягають незначного прогресу".

Реклама:

Деталі: Також він поставив Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.

Пряма мова Трампа: "Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець".

Деталі: Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

РЕКЛАМА:

Крім того, Трамп вкотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо: У Білому домі президента США Дональда Трампа назвали "головним миротворцем", який встановлює мир через силу, зокрема відзначили його "силу та лідерство" у питанні переговорів між Україною і Росією.

Російський лідер Володимир Путін 20 червня знову озвучив свої фантазії про те, що російський та український народи одне ціле.

Путін не виключив захоплення Сум й наговорив, що РФ начебто створює "буферну зону" на Сумщині. Також вкотре згадав "брудну бомбу".

Трампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив про укладення договору між Конго і Руандою
У Білому домі Трампа назвали "головним миротворцем"
Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні
Останні новини
21:50
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені
21:46
Ломаченко назвав цинічним обстріл його школи в Білгород-Дністровському, але "забув", що по ній вдарила Росія
21:33
Майже тисяча суден застрягли в Перській затоці
21:31
США підтвердили удар Ірану по їхній базі в Катарі: інформації про постраждалих немає
21:21
мапаDeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини
21:18
Росія через санкції почне продавати алмази сама собі
21:17
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
21:10
Садовий розповів деталі виїзду Назарія Гусакова за кордон, міськрада звернулася до посольств
20:45
У податковій пояснили, чому не виконали план з надходження ПДВ за травень
20:42
Ціни на нафту відреагували на удар Ірану по базах США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: