Трамп про переговори: Росія та Україна досягають незначного прогресу

На думку президента США Дональда Трампа, Київ і Москва досягають "незначного прогресу" у питанні мирного процесу.

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "Росія та Україна досягають незначного прогресу".

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Деталі: Також він поставив Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.

Пряма мова Трампа: "Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець".

Деталі: Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

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Крім того, Трамп вкотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо: У Білому домі президента США Дональда Трампа назвали "головним миротворцем", який встановлює мир через силу, зокрема відзначили його "силу та лідерство" у питанні переговорів між Україною і Росією.

Російський лідер Володимир Путін 20 червня знову озвучив свої фантазії про те, що російський та український народи одне ціле.

Путін не виключив захоплення Сум й наговорив, що РФ начебто створює "буферну зону" на Сумщині. Також вкотре згадав "брудну бомбу".