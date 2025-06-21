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Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
Дональд Трамп. Фото из Facebook

По мнению президента США Дональда Трампа, Киев и Москва достигают "незначительного прогресса" в вопросе мирного процесса.

Источник: Трамп в эфире телеканала Fox News, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "Россия и Украина достигают незначительного прогресса".

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Детали: Также он поставил Ирану дедлайн максимум 2 недели по ядерной сделке.

Прямая речь Трампа: "Я всегда миротворец. Иногда нужна твердость, но всегда миротворец".

Детали: В то же время Трамп не уточнил, какие последствия будут для Тегерана, если он не соблюдет дедлайн. Также неизвестно и то, присоединятся ли США к операции Израиля.

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Кроме того, Трамп в очередной раз упомянул о его помощи в достижении мира между Индией и Пакистаном.

Напомним: В Белом доме президента США Дональда Трампа назвали "главным миротворцем", который устанавливает мир силой, в частности отметили его "силу и лидерство" в вопросе переговоров между Украиной и Россией.

Российский лидер Владимир Путин 20 июня снова озвучил свои фантазии о том, что российский и украинский народы одно целое.

Путин не исключил захвата Сум и наговорил, что РФ якобы создает "буферную зону" на Сумщине. Также в очередной раз упомянул "грязную бомбу".

Трампроссийско-украинская война
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