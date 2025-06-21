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Серед звільнених у Білорусі в’язнів – громадяни Польщі, Естонії, Латвії, Швеції, США та Японії

Христина Бондарєва, Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 20:26
Серед звільнених у Білорусі в’язнів – громадяни Польщі, Естонії, Латвії, Швеції, США та Японії
Звільнені політв’язні, фото: Офіс Тихановської

З-поміж 14 в’язнів, звільнених у Білорусі за сприяння США, – троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, один громадянин Естонії, громадянин Швеції, громадянин Сполучених Штатів та двоє громадян Японії. 

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі, главу МЗС Естонії Маргуса Тсахкна та президента Латвії Едгарса Рінкевичса, "Наша Нива"

Деталі: Троє із 14 звільнених є громадянами Польщі, звільнення яких домагалася польська влада. У їхній передачі в посольстві США у Вільнюсі взяв участь представник МЗС Польщі.

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Дослівно з МЗС Польщі: "Дякуємо за зусилля адміністрації президента Дональда Трампа та за підтримку з боку президента Польщі Анджея Дуди. Сподіваємося, що поїздка до Мінська посланців президента США генерала Кіта Келлога, Джона Коула та Кріса Сміта є першим кроком до звільнення інших польських в'язнів, зокрема Анджея Почобута".

Деталі: Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі Х, що завдяки президенту США Дональду Трампу і його спеціальному посланнику Кіту Келлогу з командою естонський громадянин був звільнений з білоруської в'язниці і повертається додому. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив вдячність Дональду Трампу за допомогу у звільненні двох латвійських громадян.

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Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила, що серед 14 звільнених ув'язнених, окрім білорусів, є 2 громадяни Японії, 3 громадяни Польщі, 2 громадяни Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та Сполучених Штатів.

Пряма мова Ейсмонт: "Це було прохання президента Сполучених Штатів Америки".

За словами Ейсмонт, Сергія Тихановського звільнили "з гуманітарних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї".

Передісторія:

БілорусьПольщаЕстоніяЛатвія
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