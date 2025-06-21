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Среди освобождённых в Беларуси заключённых – граждане Польши, Эстонии, Латвии, Швеции, США и Японии

Кристина Бондарева, Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 20:26
Среди освобождённых в Беларуси заключённых – граждане Польши, Эстонии, Латвии, Швеции, США и Японии
Освобождённые политзаключённые, фото: Офис Тихановской

Среди 14 заключённых, освобождённых в Беларуси при содействии США, — трое граждан Польши, двое граждан Латвии, один гражданин Эстонии, гражданин Швеции, гражданин Соединённых Штатов и двое граждан Японии.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши, главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, "Наша Нива"

Детали: Трое из 14 освобождённых – граждане Польши, за освобождение которых активно выступали польские власти. В передаче заключённых в посольстве США в Вильнюсе принял участие представитель польского МИД.

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Прямая речь МИД Польши: "Благодарим за усилия администрацию президента Дональда Трампа и за поддержку со стороны президента Польши Анджея Дуды. Надеемся, что поездка в Минск посланников президента США — генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита — станет первым шагом к освобождению других польских заключённых, в частности Анджея Почобута".

Дополнительно: Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети X, что благодаря президенту США Дональду Трампу и его спецпосланнику Киту Келлогу с командой, гражданин Эстонии был освобождён из белорусской тюрьмы и возвращается домой.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил благодарность Дональду Трампу за содействие в освобождении двух латвийских граждан.

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Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что среди 14 освобождённых заключённых, помимо белорусов, есть 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 гражданина Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и Соединённых Штатов.

Прямая речь Эйсмонт: "Это была просьба президента Соединённых Штатов Америки".

По словам Эйсмонт, Сергея Тихановского освободили "по гуманитарным соображениям, с целью воссоединения семьи".

Предыстория:

БеларусьПольшаЭстонияЛатвия
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