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Співвласник "Квартал 95" Міндіч планує зустріч із Чернишовим у Лондоні – джерела

Севгіль Мусаєва, Катерина ТищенкоСубота, 21 червня 2025, 21:52
Співвласник Квартал 95 Міндіч планує зустріч із Чернишовим у Лондоні – джерела
Олексій Чернишов, фото: Олександр Чекменьов, УП

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із міністром національної єдності Олексієм Чернишовим у Лондоні.

Джерело: джерела ZN.UA, джерела УП

Деталі: Джерела ZN.UA повідомляють, що близький до ОПУ бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч, який 20 червня виїхав з України, планує провести зустріч із Чернишовим.

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"Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента, і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював", – пише видання.

За даними ZN.UA, не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Олега Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ.

Джерела "Української правди" підтверджують інформацію про заплановану зустріч Міндіча з Чернишовим. За їхніми даними, вона має відбутися в Лондоні.

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Що передувало: Раніше в суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.

За інформацією джерел УП, родина Чернишова виїхала з України.

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Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
  • 18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
  • За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • Наразі віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває за кордоном, у пресслужбі кажуть, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу".
  • 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

Чернишов ОлексійОфіс президентабізнес
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