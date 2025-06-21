Співвласник "Квартал 95" Міндіч планує зустріч із Чернишовим у Лондоні – джерела

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із міністром національної єдності Олексієм Чернишовим у Лондоні.

Джерело: джерела ZN.UA, джерела УП

Деталі: Джерела ZN.UA повідомляють, що близький до ОПУ бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч, який 20 червня виїхав з України, планує провести зустріч із Чернишовим.

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"Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента, і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював", – пише видання.

За даними ZN.UA, не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Олега Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ.

Джерела "Української правди" підтверджують інформацію про заплановану зустріч Міндіча з Чернишовим. За їхніми даними, вона має відбутися в Лондоні.

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Що передувало: Раніше в суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.

За інформацією джерел УП, родина Чернишова виїхала з України.

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