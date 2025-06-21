Совладелец "Квартал 95" Миндич планирует встречу с Чернышовым в Лондоне – источники

Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич планирует провести встречу с министром национального единства Алексеем Чернышовым в Лондоне.

Источник: источники ZN.UA, источники УП

Детали: Источники ZN.UA сообщают, что близкий к ОПУ бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который 20 июня выехал из Украины, планирует провести встречу с Чернышовым.

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"Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь бегство Чернышова существенно ударит по репутации президента, и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал", – пишет издание.

По данным ZN.UA, не исключено, что аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело, которое ведется против Чернышова в НАБУ, будет по схеме Олега Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.

Источники "Украинской правды" подтверждают информацию о запланированной встрече Миндича с Чернышовым. По их данным, она должна состояться в Лондоне.

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Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.

По информации источников УП, семья Чернышова выехала из Украины.

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