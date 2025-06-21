Совладелец "Квартал 95" Миндич планирует встречу с Чернышовым в Лондоне – источники
Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич планирует провести встречу с министром национального единства Алексеем Чернышовым в Лондоне.
Источник: источники ZN.UA, источники УП
Детали: Источники ZN.UA сообщают, что близкий к ОПУ бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который 20 июня выехал из Украины, планирует провести встречу с Чернышовым.
"Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь бегство Чернышова существенно ударит по репутации президента, и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал", – пишет издание.
По данным ZN.UA, не исключено, что аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело, которое ведется против Чернышова в НАБУ, будет по схеме Олега Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.
Источники "Украинской правды" подтверждают информацию о запланированной встрече Миндича с Чернышовым. По их данным, она должна состояться в Лондоне.
Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
По информации источников УП, семья Чернышова выехала из Украины.
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
- 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
- По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".
- 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.