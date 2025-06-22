Глава Пентагону: Ми знищили іранську ядерну програму

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про "приголомшливий успіх" ударів американських сил по трьох ядерних об'єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, удари, які відбулись у ніч на неділю за наказом президента Дональда Трампа, серйозно зруйнували ядерну програму Тегерана.

Джерело: заява міністра оборони США Піта Гегсета на брифінгу у неділю, 22 червня, пише "Європейська правда"

Пряма мова Гегсета: "Ми зруйнували іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ або іранського народу... Завдяки сміливому і далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру завдяки силі, ядерні амбіції Ірану були знищені".

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Деталі: Удар завдали бомбардувальники B-2 та підводні човни з крилатими ракетами "Томагавк". Особливо важливою була атака на підземні об’єкти у Фордо та Ісфахані, які, як зазначили у Пентагоні, вимагали високоточного наведення та значних розвідувальних зусиль.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, заявив, що американські удари по Ірану містили елементи "дезорієнтації", у межах якої бомбардувальники були перекинуті над Тихим океаном як "відволікаючий маневр".

Він повідомив назву операції: "Опівнічний молот" і заявив, що у безпрецедентній операції взяли участь сім малопомітних бомбардувальників B-2. Вони скинули понад десяток 13,5-тонних бомб на два ядерні об'єкти в Ірані - Фордо і Натанз. По Ісфахану було завдано удару крилатими ракетами "Томагавк".

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Загалом в операції було задіяно понад 125 літаків, включно з B-2, літаками-заправниками, розвідниками та винищувачами. Удари по Фордо, Натанзу та Ісфахану почалися о 18:40 за східноамериканським часом, а вже о 19:00 бомбардувальники покинули повітряний простір Ірану, зазначив Кейн.

Літаки вилетіли з бази у Міссурі - ця місія стала найдовшою для B-2 з часів атак 11 вересня.

Пряма мова Кейна: "Велика ударна група B-2, що складалася з бомбардувальників, злетіла з континентальної частини США. В рамках плану зі збереження тактичної несподіванки частина цієї групи вирушила на захід у напрямку Тихого океану як відволікання - операція дезінформації, про яку знали лише декілька планувальників і ключових лідерів у Вашингтоні".

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