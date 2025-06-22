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Глава Пентагона: Мы уничтожили иранскую ядерную программу

Ольга Кацимон, Кристина БондареваВоскресенье, 22 июня 2025, 15:40
Глава Пентагона: Мы уничтожили иранскую ядерную программу
Скриншот

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о "поразительном успехе" ударов американских сил по трём ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, удары, нанесённые в ночь на воскресенье по приказу президента Дональда Трампа, серьёзно разрушили ядерную программу Тегерана.

Источник: заявление министра обороны США Пита Хегсета на брифинге в воскресенье, 22 июня, пишет "Европейская правда".

Прямая речь Хегсета: "Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа… Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены".

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Детали: Удар нанесли бомбардировщики B-2 и подводные лодки с крылатыми ракетами "Томагавк". Особенно важной была атака на подземные объекты в Фордо и Исфахане, которые, как отметили в Пентагоне, требовали высокоточной наводки и значительных разведывательных усилий.

Глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что американские удары по Ирану включали элементы "дезориентации" – в рамках этой операции бомбардировщики были направлены над Тихим океаном в качестве "отвлекающего манёвра".

Он сообщил название операции: "Полуночный молот" и добавил, что в беспрецедентной операции участвовали семь малозаметных бомбардировщиков B-2. Они сбросили более десятка 13,5-тонных бомб на два ядерных объекта в Иране – Фордо и Натанз. По Исфахану был нанесён удар крылатыми ракетами "Томагавк".

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Всего в операции были задействованы более 125 самолётов, включая B-2, самолёты-заправщики, разведывательные и истребительные самолёты. Удары по Фордо, Натанзу и Исфахану начались в 18:40 по восточному времени США, а уже в 19:00 бомбардировщики покинули воздушное пространство Ирана, уточнил Кейн.

Самолёты вылетели с базы в Миссури – эта миссия стала самой продолжительной для B-2 со времён атак 11 сентября.

Прямая речь Кейна: "Крупная ударная группа B-2, состоявшая из бомбардировщиков, вылетела с континентальной части США. В рамках плана по сохранению тактической неожиданности часть группы направилась на запад, в сторону Тихого океана, в качестве отвлекающего манёвра – операция по дезинформации, о которой знали лишь несколько планировщиков и ключевых руководителей в Вашингтоне".

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
  • 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
  • После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".
  • Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

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