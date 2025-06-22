Тихановський після звільнення: Я абсолютно підтримую Україну і Зеленського

Звільнений 21 червня білоруський опозиціонер Сергій Тихановський заявив, що абсолютно підтримує Україну та її президента Володимира Зеленського.

Джерело: Тихановський 22 червня на першій пресконференції після звільнення, передає "Наша Ніва"

Сергій та Світлана Тихановські на пресконференції 22 червня, фото: Наша Ніва

Пряма мова: "Я абсолютно підтримую Україну. Президенту Зеленському випала така важка доля. Те, що я пережив, — ніщо в порівнянні з тим, що пережив він. Він для мене герой. Я підтримую його абсолютно і беззастережно".

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Деталі: Тихановський підкреслив, що ніколи не був проросійським політиком.

"У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог – режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде", – сказав він.

Про свою поїздку до окупованого Росією Криму в 2017 році він пояснив, що "тоді не був політиком і не думав про політичні питання", а "їхав туди як паломник".

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Він також закликав білорусів "боротися з лукашизмом".

Разом з тим, Тихановський заявив, що лідером білоруської опозиції залишається його дружина, Світлана Тихановська.

"Лідером опозиції є моя дружина, Світлана Тихановська, і я не збираюся тут ні на що претендувати. Людина, яка провела п'ять років в ізоляції, не може бути лідером. У нас тисячі таких лідерів, як я", сказав він.

"Наша Ніва" зазначає, що Тихановський розпочав свою промову з подяки американським та європейським політикам.

Що передувало: 21 червня на тлі візиту до Білорусі спецпредставника президента США Кіта Келлога білоруського опозиціонера 46-річного Сергія Тихановского звільнили після 5 років ув'язнення. Він покинув територію Білорусі.

Загалом цього дня режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів.

Як згодом стало відомо, з-поміж 14 в’язнів, звільнених у Білорусі за сприяння США, – троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, один громадянин Естонії, громадянин Швеції, громадянин Сполучених Штатів та двоє громадян Японії.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс підтвердив, що звільнені 14 політичних в'язнів, серед яких Сергій Тихановський, перебувають у безпеці в Литві і отримують належну допомогу.

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