Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского

Освобожденный 21 июня белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявил, что абсолютно поддерживает Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Источник: Тихановский 22 июня на первой пресс-конференции после освобождения, передает "Наша Ніва"

Сергей и Светлана Тихановские на пресс-конференции 22 июня, фото: Наша Ніва

Прямая речь: "Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно".

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Детали: Тихановский подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком.

"У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг – режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет", – сказал он.

О своей поездке в оккупированный Россией Крым в 2017 году оппозиционер объяснил, что "тогда не был политиком и не думал о политических вопросах", а "ехал туда как паломник".

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Он также призвал белорусов "бороться с лукашизмом".

Вместе с тем, Тихановский заявил, что лидером белорусской оппозиции остается его жена, Светлана Тихановская.

"Лидером оппозиции является моя жена, Светлана Тихановская, и я не собираюсь здесь ни на что претендовать. Человек, который провел пять лет в изоляции, не может быть лидером. У нас тысячи таких лидеров, как я", – сказал он.

"Наша Ніва" отмечает, что Тихановский начал свою речь с благодарности американским и европейским политикам.

Что предшествовало: 21 июня на фоне визита в Беларусь спецпредставителя президента США Кита Келлога белорусского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили после 5 лет заключения. Он покинул территорию Беларуси.

Всего в этот день режим Лукашенко освободил 14 политзаключенных.

Как впоследствии стало известно, среди 14 заключенных, освобожденных в Беларуси при содействии США, – трое граждан Польши, двое граждан Латвии, один гражданин Эстонии, гражданин Швеции, гражданин Соединенных Штатов и двое граждан Японии.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подтвердил, что освобожденные 14 политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, находятся в безопасности в Литве и получают надлежащую помощь.

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