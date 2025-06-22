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Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 21:39
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
Владислав Єсипенко, фото Радіо Свобода

Журналіст Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Радіо Свобода подякувало урядам США та України за зусилля, спрямовані на його повернення додому.

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Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус у своєму коментарі вказав на те, що Єсипенко зазнав фізичних і психологічних катувань у російському ув’язненні.

Пряма мова Капуса: "Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював... Радіо Свобода висловлює глибоку вдячність урядам США та України за співпрацю з нами, щоб не допустити продовження несправедливого ув’язнення Влада. Ми також дякуємо світовій спільноті захисників свободи преси за їхню невтомну адвокацію від імені відданих своїй справі журналістів Радіо Свобода".

Передісторія:

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  • 10 березня 2021 року позаштатний журналіст "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко перестав виходити на зв'язок із рідними – незабаром стало відомо, ФСБ Росії затримала його, звинувативши у "зв'язках з українськими спецслужбами" і "зберіганні та перевезенні боєприпасів".
  • Співробітники ФСБ РФ катували Владислава Єсипенка струмом, аби він дав "свідчення".
  • 16 лютого 2022 року Владислава Єсипенка засудили до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське звинувачення просило для Єсипенка 11 років позбавлення волі. Захисту журналіста вдалося домогтися пом'якшення покарання до 5 років позбавлення волі і штрафу 110 тисяч рублів.

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КримЗМІв'язниця
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