Журналист Есипенко вышел на свободу после более 4 лет тюрьмы в Крыму

Журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко после более четырех лет российского заключения 20 июня был освобожден и покинул оккупированный Россией Крым.

Источник: Радио Свобода

Детали: Радио Свобода поблагодарило правительства США и Украины за усилия, направленные на его возвращение домой.

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Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус в своем комментарии указал на то, что Есипенко подвергался физическим и психологическим пыткам в российском заключении.

Прямая речь Капуса: "Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал... Радио Свобода выражает глубокую благодарность правительствам США и Украины за сотрудничество с нами, чтобы не допустить продолжения несправедливого заключения Влада. Мы также благодарим мировое сообщество защитников свободы прессы за их неустанную адвокацию от имени преданных своему делу журналистов Радио Свобода".

Предыстория:

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10 марта 2021 года внештатный журналист "Крым.Реалии" Владислав Есипенко перестал выходить на связь с родными – вскоре стало известно, ФСБ России задержала его, обвинив в "связях с украинскими спецслужбами" и "хранении и перевозке боеприпасов".

Сотрудники ФСБ РФ пытали Владислава Есипенко током, чтобы он дал "показания".

16 февраля 2022 года Владислава Есипенко приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Российское обвинение запрашивало для Есипенко 11 лет лишения свободы. Защите журналиста удалось добиться смягчения наказания до 5 лет лишения свободы и штрафа 110 тысяч рублей.

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