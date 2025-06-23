Після ударів по Ірану Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані
Понеділок, 23 червня 2025, 00:30
Після ракетних ударів по іранській ядерній інфраструктурі, президент США Дональд Трамп натякнув про наміри змінити політичний режим в Ірані, заявивши, що нинішня влада не здатна зробити країну "великою".
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б його не змінити? МІГА!!!"
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Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
- Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.