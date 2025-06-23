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Після ударів по Ірану Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 00:30
Після ударів по Ірану Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані
Фото: Getty Images

Після ракетних ударів по іранській ядерній інфраструктурі, президент США Дональд Трамп натякнув про наміри змінити політичний режим в Ірані, заявивши, що нинішня влада не здатна зробити країну "великою".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б його не змінити? МІГА!!!"

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Передісторія: 

ТрампІран
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