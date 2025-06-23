После ударов по Ирану Трамп заговорил о смене режима в Тегеране

После ракетных ударов по иранской ядерной инфраструктуре президент США Дональд Трамп намекнул на намерения сменить политический режим в Иране, заявив, что нынешняя власть не способна сделать страну "великой".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы его не сменить? МИГА!!!"

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