После ударов по Ирану Трамп заговорил о смене режима в Тегеране
Понедельник, 23 июня 2025, 00:30
После ракетных ударов по иранской ядерной инфраструктуре президент США Дональд Трамп намекнул на намерения сменить политический режим в Иране, заявив, что нынешняя власть не способна сделать страну "великой".
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Прямая речь: "Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы его не сменить? МИГА!!!"
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Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".
- Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.