Прокуратура розповіла про загиблих у Києві: наймолодшій – 22 роки
Понеділок, 23 червня 2025, 13:29
Серед загиблих у Києві – троє жінок та четверо чоловіків, наймолодша жертва – 22-річна дівчина.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей.
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Рятувальна операція триває, під завалами будинку в Шевченківському районі Києва можуть бути люди.
За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування, яке проводить СБУ, за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Передісторія:
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- У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
- За даними МВС, у Києві в цілому, крім 7 загиблих, поранено понад 30 людей. У Київській області в Білоцерківському районі одна жінка загинула і вісім осіб дістали поранень, в тому числі два працівника ДСНС.
- За даними Повітряних сил, в ніч на понеділок протиповітряна оборона знешкодила 354 безпілотники та ракети зі 368, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 6 локаціях, падіння уламків – у 25-и у Києві та Київській області.