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Прокуратура розповіла про загиблих у Києві: наймолодшій – 22 роки

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 13:29
Прокуратура розповіла про загиблих у Києві: наймолодшій – 22 роки
фото прокуратури

Серед загиблих у Києві – троє жінок та четверо чоловіків, наймолодша жертва – 22-річна дівчина.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей.

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Рятувальна операція триває, під завалами будинку в Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування, яке проводить СБУ, за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Передісторія:

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  • У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
  • За даними МВС, у Києві в цілому, крім 7 загиблих, поранено понад 30 людей. У Київській області в Білоцерківському районі одна жінка загинула і вісім осіб дістали поранень, в тому числі два працівника ДСНС.
  • За даними Повітряних сил, в ніч на понеділок протиповітряна оборона знешкодила 354 безпілотники та ракети зі 368, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 6 локаціях, падіння уламків – у 25-и у Києві та Київській області.

Київракетний удар
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