Прокуратура розповіла про загиблих у Києві: наймолодшій – 22 роки

Серед загиблих у Києві – троє жінок та четверо чоловіків, наймолодша жертва – 22-річна дівчина.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей.

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Рятувальна операція триває, під завалами будинку в Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування, яке проводить СБУ, за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Передісторія:

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