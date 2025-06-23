Прокуратура рассказала о погибших в Киеве: самой молодой жертве – 22 года

Среди погибших в Киеве – трое женщин и четверо мужчин, самая молодая жертва – 22-летняя девушка.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По состоянию на 13 часов в Киеве в результате массированного комбинированного обстрела РФ погибли семь человек.

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Спасательная операция продолжается, под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди.

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование, которое проводит СБУ, по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Предыстория:

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