Прокуратура рассказала о погибших в Киеве: самой молодой жертве – 22 года
Понедельник, 23 июня 2025, 13:29
Среди погибших в Киеве – трое женщин и четверо мужчин, самая молодая жертва – 22-летняя девушка.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По состоянию на 13 часов в Киеве в результате массированного комбинированного обстрела РФ погибли семь человек.
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Спасательная операция продолжается, под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди.
Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование, которое проводит СБУ, по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Предыстория:
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- В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.
- По данным МВД, в Киеве в целом, кроме 7 погибших, ранены более 30 человек. В Киевской области в Белоцерковском районе одна женщина погибла и восемь человек получили ранения, в том числе два работника ГСЧС.
- По данным Воздушных сил, в ночь на понедельник противовоздушная оборона обезвредила 354 беспилотника и ракеты из 368, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 6 локациях, падение обломков - в 25-и в Киеве и Киевской области.