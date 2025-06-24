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Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню – CNN

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 02:00
Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню – CNN
Фото ілюстративне: Getty Images

За даними видання CNN, Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав.

Джерело: CNN із посиланням на високопоставленого іранського чиновника

Деталі: Публікація CNN з’явилася приблизно в той же час, коли президент США Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

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Чиновник зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу до досягнення тривалого миру, і що він розглядатиме заяви Ізраїлю та США як "обман", спрямований на виправдання атак на інтереси Ірану.

"У цей самий момент ворог вчиняє агресію проти Ірану, а Іран знаходиться на межі посилення своїх ударів у відповідь і не збирається слухати брехню своїх ворогів", – сказав чиновник.

Що передувало: 

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  • Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.
  • У США згодом підтвердили удари. 
  • Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".

ІранІзраїль
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