Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня – CNN

По данным издания CNN, Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня и не видит для этого никаких оснований.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника

Детали: Публикация CNN появилась примерно в то же время, когда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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Чиновник отметил, что Иран будет продолжать борьбу до достижения прочного мира и что он будет рассматривать заявления Израиля и США как "обман", направленный на оправдание атак на интересы Ирана.

"В этот самый момент враг совершает агрессию против Ирана, а Иран находится на грани усиления своих ответных ударов и не собирается слушать ложь своих врагов", – сказал чиновник.

Что предшествовало:

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