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Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 02:00
Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня – CNN
Фото иллюстративное: Getty Images

По данным издания CNN, Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня и не видит для этого никаких оснований.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника

Детали: Публикация CNN появилась примерно в то же время, когда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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Чиновник отметил, что Иран будет продолжать борьбу до достижения прочного мира и что он будет рассматривать заявления Израиля и США как "обман", направленный на оправдание атак на интересы Ирана.

"В этот самый момент враг совершает агрессию против Ирана, а Иран находится на грани усиления своих ответных ударов и не собирается слушать ложь своих врагов", – сказал чиновник.

Что предшествовало: 

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  • Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщили, что ПВО перехватила атаку.
  • В США впоследствии подтвердили удары.
  • Трамп заявил, что Иран отреагировал на американский удар по его ядерным объектам "очень слабым ответом".

ИранИзраиль
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