Венс: Іран більш не здатен створювати ядерну зброю

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів Штатів.

Джерело: Венс в ефірі каналу Fox News, цитують The Guardian і CNN

Пряма мова Венса: "Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю.

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Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили".

Деталі: Разом з тим, зазначає CNN, Венс ухилився від відповіді на питання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану.

Венс сказав, що місцезнаходження урану не є важливим питанням, додавши: "Нашою метою було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований".

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За даними CNN, попередні оцінки викликають сумніви щодо того, чи знищили США більшу частину збагаченого ядерного матеріалу країни під час ударів на вихідних.

"Метою було знищити збагачення і позбавити їх можливості перетворити це збагачене паливо на ядерну зброю. Я насправді просто вважаю, що це важливий момент", – сказав Венс.

Дослівно CNN: "Називаючи американські удари по Ірану успіхом, Трамп неодноразово заявляв, що ключові ядерні об'єкти були повністю "знищені", проте, схоже, США не застосували свої найпотужніші бомби проти одного з трьох об'єктів, включених в операцію, що викликає питання про те, чи було завдання виконане до кінця".

Що передувало: