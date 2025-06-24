Венс: Іран більш не здатен створювати ядерну зброю
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів Штатів.
Джерело: Венс в ефірі каналу Fox News, цитують The Guardian і CNN
Пряма мова Венса: "Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю.
Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили".
Деталі: Разом з тим, зазначає CNN, Венс ухилився від відповіді на питання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану.
Венс сказав, що місцезнаходження урану не є важливим питанням, додавши: "Нашою метою було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований".
За даними CNN, попередні оцінки викликають сумніви щодо того, чи знищили США більшу частину збагаченого ядерного матеріалу країни під час ударів на вихідних.
"Метою було знищити збагачення і позбавити їх можливості перетворити це збагачене паливо на ядерну зброю. Я насправді просто вважаю, що це важливий момент", – сказав Венс.
Дослівно CNN: "Називаючи американські удари по Ірану успіхом, Трамп неодноразово заявляв, що ключові ядерні об'єкти були повністю "знищені", проте, схоже, США не застосували свої найпотужніші бомби проти одного з трьох об'єктів, включених в операцію, що викликає питання про те, чи було завдання виконане до кінця".
Що передувало:
- Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.
- У США згодом підтвердили удари.
- Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".