Венс: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие после ударов США.

Источник: Венс в эфире канала Fox News, цитируют The Guardian и CNN

Прямая речь Венса: "Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием.

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Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили".

Детали: Вместе с тем, отмечает CNN, Венс уклонился от ответа на вопрос, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.

Венс сказал, что местонахождение урана не является важным вопросом, добавив: "Нашей целью было похоронить уран, и я действительно считаю, что уран похоронен".

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По данным CNN, предварительные оценки вызывают сомнения относительно того, уничтожили ли США большую часть обогащенного ядерного материала страны во время ударов на выходных.

"Целью было уничтожить обогащение и лишить их возможности превратить это обогащенное топливо в ядерное оружие. Я на самом деле просто считаю, что это важный момент", – сказал Венс.

Дословно CNN: "Называя американские удары по Ирану успехом, Трамп неоднократно заявлял, что ключевые ядерные объекты были полностью "уничтожены", однако, похоже, США не применили свои самые мощные бомбы против одного из трех объектов, включенных в операцию, что вызывает вопрос о том, была ли задача выполнена до конца".

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