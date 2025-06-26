Під’їзд п’ятиповерхівки у Києві 23 червня зруйнувала збита російська ракета – Ігнат
Під’їзд житлової п’ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва в ніч на 23 червня було зруйновано збитою ракетою противника, при прямому попаданні наслідки були б іще гірші.
Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Радіо NV"
Пряма мова: "Одна з останніх масованих атак – 23 червня – коли було випущено різні засоби: і балістичні ракети, і крилаті ("Іскандер" М і К). Противник атакував столицю, і хоч ракети були власне знищені, знешкоджені, але бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Від того, що ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків.
Якби було пряме влучання, були б значно більші та гірші наслідки від прямого удару… Тому завжди і Повітряні сили, і міська влада закликають іти в укриття. Особливо коли йдеться про панельні будинки, які мають мало шансів при влучанні (наприклад) "Шахеда", вони можуть просто складатися".
Деталі: Офіцер зазначив, що ворог у випадку масованих атак на столицю, комбінує, заходить з різних боків і дронами, і ракетами, щоб максимально ускладнити роботу ППО і сиcтем Patriot зокрема.
Чому це важливо: Повітряні сили багаторазово наголошували, що все уражене в повітрі озброєння падає на землю, тому при оголошенні повітряної тривоги громадяни мають дотримуватися безпекових протоколів і бути в укритті.
Передісторія:
- У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
- У Шевченківському районі Києва внаслідок російського удару ракетами і дронами був зруйнований цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Внаслідок російського ракетного удару там загинули дев’ять людей, зокрема дитина.
- У ніч на 23 червня протиповітряна оборона знешкодила 354 безпілотники та ракети із 368, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 6 локаціях, падіння уламків – у 25-и у Києві та Київській області.
- Зокрема було збито 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з 11, ще 3 – локаційно втрачені. Також ППО знищила 5 крилатих ракет "Іскандер-К".