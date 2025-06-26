Під’їзд п’ятиповерхівки у Києві 23 червня зруйнувала збита російська ракета – Ігнат

Під’їзд житлової п’ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва в ніч на 23 червня було зруйновано збитою ракетою противника, при прямому попаданні наслідки були б іще гірші.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Радіо NV"

Пряма мова: "Одна з останніх масованих атак – 23 червня – коли було випущено різні засоби: і балістичні ракети, і крилаті ("Іскандер" М і К). Противник атакував столицю, і хоч ракети були власне знищені, знешкоджені, але бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Від того, що ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків.

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Якби було пряме влучання, були б значно більші та гірші наслідки від прямого удару… Тому завжди і Повітряні сили, і міська влада закликають іти в укриття. Особливо коли йдеться про панельні будинки, які мають мало шансів при влучанні (наприклад) "Шахеда", вони можуть просто складатися".

Деталі: Офіцер зазначив, що ворог у випадку масованих атак на столицю, комбінує, заходить з різних боків і дронами, і ракетами, щоб максимально ускладнити роботу ППО і сиcтем Patriot зокрема.

Чому це важливо: Повітряні сили багаторазово наголошували, що все уражене в повітрі озброєння падає на землю, тому при оголошенні повітряної тривоги громадяни мають дотримуватися безпекових протоколів і бути в укритті.

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