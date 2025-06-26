Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подъезд пятиэтажки в Киеве 23 июня разрушила сбитая российская ракета – Игнат

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 13:40
Подъезд пятиэтажки в Киеве 23 июня разрушила сбитая российская ракета – Игнат
фото ГСЧС

Подъезд жилой пятиэтажки в Шевченковском районе Киева в ночь на 23 июня был разрушен сбитой ракетой противника, при прямом попадании последствия были бы еще хуже.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Радио NV"

Прямая речь: "Одна из последних массированных атак - 23 июня - когда были выпущены различные средства: и баллистические ракеты, и крылатые ("Искандер" М и К). Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были собственно уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. От того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям.

Реклама:

Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара... Поэтому всегда и Воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие. Особенно когда речь идет о панельных домах, которые имеют мало шансов при попадании (например) "Шахеда", они могут просто складываться".

Детали: Офицер отметил, что враг в случае массированных атак на столицу, комбинирует, заходит с разных сторон и дронами, и ракетами, чтобы максимально усложнить работу ПВО и систем Patriot в частности.

Почему это важно: Воздушные силы многократно подчеркивали, что все пораженное в воздухе вооружение падает на землю, поэтому при объявлении воздушной тревоги граждане должны соблюдать протоколы безопасности и быть в укрытии.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы были повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.
  • В Шевченковском районе Киева в результате российского удара ракетами и дронами был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. В результате российского ракетного удара там погибли девять человек, в том числе ребенок.
  • В ночь на 23 июня противовоздушная оборона обезвредила 354 беспилотника и ракеты из 368, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 6 локациях, падение обломков - в 25-и в Киеве и Киевской области.
  • В частности было сбито 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из 11, еще 3 - локационно потеряны. Также ПВО уничтожила 5 крылатых ракет "Искандер-К".

ракетный ударКиевПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
ракетный удар
Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 20
Удар РФ по Днепру и области: число погибших возросло до 21, более 300 – пострадали
Россия ударила по Днепру: 17 человек погибли, более 200 пострадали, их количество растет
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: