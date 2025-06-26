Подъезд пятиэтажки в Киеве 23 июня разрушила сбитая российская ракета – Игнат
Подъезд жилой пятиэтажки в Шевченковском районе Киева в ночь на 23 июня был разрушен сбитой ракетой противника, при прямом попадании последствия были бы еще хуже.
Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Радио NV"
Прямая речь: "Одна из последних массированных атак - 23 июня - когда были выпущены различные средства: и баллистические ракеты, и крылатые ("Искандер" М и К). Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были собственно уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. От того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям.
Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара... Поэтому всегда и Воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие. Особенно когда речь идет о панельных домах, которые имеют мало шансов при попадании (например) "Шахеда", они могут просто складываться".
Детали: Офицер отметил, что враг в случае массированных атак на столицу, комбинирует, заходит с разных сторон и дронами, и ракетами, чтобы максимально усложнить работу ПВО и систем Patriot в частности.
Почему это важно: Воздушные силы многократно подчеркивали, что все пораженное в воздухе вооружение падает на землю, поэтому при объявлении воздушной тревоги граждане должны соблюдать протоколы безопасности и быть в укрытии.
Предыстория:
- В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы были повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.
- В Шевченковском районе Киева в результате российского удара ракетами и дронами был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. В результате российского ракетного удара там погибли девять человек, в том числе ребенок.
- В ночь на 23 июня противовоздушная оборона обезвредила 354 беспилотника и ракеты из 368, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 6 локациях, падение обломков - в 25-и в Киеве и Киевской области.
- В частности было сбито 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из 11, еще 3 - локационно потеряны. Также ПВО уничтожила 5 крылатых ракет "Искандер-К".