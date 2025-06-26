Подъезд пятиэтажки в Киеве 23 июня разрушила сбитая российская ракета – Игнат

Подъезд жилой пятиэтажки в Шевченковском районе Киева в ночь на 23 июня был разрушен сбитой ракетой противника, при прямом попадании последствия были бы еще хуже.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Радио NV"

Прямая речь: "Одна из последних массированных атак - 23 июня - когда были выпущены различные средства: и баллистические ракеты, и крылатые ("Искандер" М и К). Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были собственно уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. От того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям.

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Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара... Поэтому всегда и Воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие. Особенно когда речь идет о панельных домах, которые имеют мало шансов при попадании (например) "Шахеда", они могут просто складываться".

Детали: Офицер отметил, что враг в случае массированных атак на столицу, комбинирует, заходит с разных сторон и дронами, и ракетами, чтобы максимально усложнить работу ПВО и систем Patriot в частности.

Почему это важно: Воздушные силы многократно подчеркивали, что все пораженное в воздухе вооружение падает на землю, поэтому при объявлении воздушной тревоги граждане должны соблюдать протоколы безопасности и быть в укрытии.

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