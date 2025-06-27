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Ракетный удар по Днепру 24 июня: количество жертв снова возросло

Ирина БалачукПятница, 27 июня 2025, 09:46
Ракетный удар по Днепру 24 июня: количество жертв снова возросло
Работник "скорой" на месте российского удара 24 июня. Фото из Telegram Сергея Лысака

Возросло количество жертв российской ракетной атаки по Днепру 24 июня – этот удар унес жизни уже 21 человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки на Днепр, которую враг совершил 24 июня. Она унесла жизни 21 человека".

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Днепрракетный ударжертвы
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