Ракетный удар по Днепру 24 июня: количество жертв снова возросло
Пятница, 27 июня 2025, 09:46
Возросло количество жертв российской ракетной атаки по Днепру 24 июня – этот удар унес жизни уже 21 человека.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки на Днепр, которую враг совершил 24 июня. Она унесла жизни 21 человека".
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Предыстория:
- 24 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру и области. Сообщалось о 17 погибших и 279 раненых в Днепре и о 2 погибших и 14 раненых в городе Самар, что вблизи областного центра. Позже количество погибших в Днепре возросло.
- 26 июня сообщалось, что количество погибших в результате этого ракетного удара возросло до 20.