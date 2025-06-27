Умєров розповів, коли Україна планує перейти до теми зустрічі Зеленського і Путіна
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" та "РБК-Україна" з посиланням на коментар Умєрова на зустрічі з журналістами, на яку не покликали "Українську правду"
Пряма мова міністра: "Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу".
Деталі: Він додав, що Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру.
"Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", – сказав Умєров.
Він також повідомив, що найближчим часом влада надасть додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат їх продовження.
Передісторія:
- За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.
- 19 червня правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія нібито прагне завершення війни проти України "якнайшвидше" і що після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.
- 26 червня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дату третього раунду прямих українсько-російських переговорів у Стамбулі визначать після того, як закінчаться всі обмінні процедури, про які домовилися під час зустрічі 2 червня.