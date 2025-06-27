Умєров розповів, коли Україна планує перейти до теми зустрічі Зеленського і Путіна

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото з його сторінки у Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" та "РБК-Україна" з посиланням на коментар Умєрова на зустрічі з журналістами, на яку не покликали "Українську правду"

Пряма мова міністра: "Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу".

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Деталі: Він додав, що Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру.

"Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", – сказав Умєров.

Він також повідомив, що найближчим часом влада надасть додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат їх продовження.

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