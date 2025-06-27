Умеров рассказал, когда Украина планирует перейти к теме встречи Зеленского и Путина

Министр обороны Рустем Умеров. Фото с его страницы в Facebook

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.

Источник: "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий Умерова на встрече с журналистами, на которую не позвали "Украинскую правду"

Прямая речь министра: "После завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога".

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Детали: Он добавил, что Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру.

"Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", – сказал Умеров.

Он также сообщил, что в ближайшее время власти предоставят дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продолжения.

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