Умеров рассказал, когда Украина планирует перейти к теме встречи Зеленского и Путина
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.
Источник: "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий Умерова на встрече с журналистами, на которую не позвали "Украинскую правду"
Прямая речь министра: "После завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога".
Детали: Он добавил, что Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру.
"Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", – сказал Умеров.
Он также сообщил, что в ближайшее время власти предоставят дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продолжения.
Предыстория:
- По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. Впоследствии был проведен ряд обменов.
- 19 июня правитель России Владимир Путин заявил, что Россия якобы стремится к завершению войны против Украины "как можно быстрее" и что после 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.
- 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда прямых украинско-российских переговоров в Стамбуле будет определена после того, как закончатся все обменные процедуры, о которых договорились во время встречи 2 июня.