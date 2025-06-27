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Чернишов у суді: Я нікуди не планую тікати, на кону – моя репутація

Олександр ШумілінП'ятниця, 27 червня 2025, 17:18
Чернишов у суді: Я нікуди не планую тікати, на кону – моя репутація
Олексій Чернишов, фото: Олександр Чекменьов, УП

Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов під час засідання щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що нікуди не планує тікати з України.  

Джерело: Українська правда

Пряма мова Чернишова: "Я нікуди не планую тікати. Я не планую і не розумію, від чого і від кого мені потрібно переховуватися, і для чого мені потрібно переховуватися. Я не маю таких намірів і ніколи не мав. Я є членом українського уряду. Я давав присягу.

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Головне, що стоїть на кону – це моя репутація. І це головна застава сьогоднішнього дня. Я демонструю своєю поведінкою повну відкритість і готовність (до співпраці – ред.). Я хочу розібратися у цій справі. Я щиро не розумію, в чому суть звинувачень мене".

Деталі: Водночас Чернишов заявив, що відрядження і зустріч з українцями за кордоном є неодмінною частиною його роботи.

Під час обрання запобіжного заходу у п’ятницю прокуратура просила обрати Чернишову заставу у розмірі 120 мільйонів гривень і одягнути на нього електроний браслет.

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Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.
  • 23 червня він прийшов у НАБУ. Там йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

судЧернишов Олексій
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