Чернишов у суді: Я нікуди не планую тікати, на кону – моя репутація
Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов під час засідання щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що нікуди не планує тікати з України.
Джерело: Українська правда
Пряма мова Чернишова: "Я нікуди не планую тікати. Я не планую і не розумію, від чого і від кого мені потрібно переховуватися, і для чого мені потрібно переховуватися. Я не маю таких намірів і ніколи не мав. Я є членом українського уряду. Я давав присягу.
Головне, що стоїть на кону – це моя репутація. І це головна застава сьогоднішнього дня. Я демонструю своєю поведінкою повну відкритість і готовність (до співпраці – ред.). Я хочу розібратися у цій справі. Я щиро не розумію, в чому суть звинувачень мене".
Деталі: Водночас Чернишов заявив, що відрядження і зустріч з українцями за кордоном є неодмінною частиною його роботи.
Під час обрання запобіжного заходу у п’ятницю прокуратура просила обрати Чернишову заставу у розмірі 120 мільйонів гривень і одягнути на нього електроний браслет.
Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.
- 23 червня він прийшов у НАБУ. Там йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.