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Чернышов в суде: Я никуда не планирую бежать, на кону – моя репутация

Александр ШумилинПятница, 27 июня 2025, 17:18
Чернышов в суде: Я никуда не планирую бежать, на кону – моя репутация
Алексей Чернышов, фото: Александр Чекменев, УП

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что никуда не планирует бежать из Украины. 

Источник: Украинская правда

Прямая речь Чернышова: "Я никуда не планирую бежать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, и для чего мне нужно скрываться. У меня нет таких намерений и никогда не было. Я являюсь членом украинского правительства. Я давал присягу.

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Главное, что стоит на кону – это моя репутация. И это главный залог сегодняшнего дня. Я демонстрирую своим поведением полную открытость и готовность (к сотрудничеству – ред.). Я хочу разобраться в этом деле. Я искренне не понимаю, в чем суть обвинений в мой адрес".

Детали: В то же время Чернышов заявил, что командировки и встречи с украинцами за рубежом являются неотъемлемой частью его работы.

При избрании меры пресечения в пятницу прокуратура просила избрать Чернышову залог в размере 120 миллионов гривен и одеть на него электронный браслет.

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Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к нанесению государству более 1 млрд грн ущерба. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.
  • 23 июня он пришел в НАБУ. Там ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

судЧернышев Алексей
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