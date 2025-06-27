Чернышов в суде: Я никуда не планирую бежать, на кону – моя репутация
Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что никуда не планирует бежать из Украины.
Источник: Украинская правда
Прямая речь Чернышова: "Я никуда не планирую бежать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, и для чего мне нужно скрываться. У меня нет таких намерений и никогда не было. Я являюсь членом украинского правительства. Я давал присягу.
Главное, что стоит на кону – это моя репутация. И это главный залог сегодняшнего дня. Я демонстрирую своим поведением полную открытость и готовность (к сотрудничеству – ред.). Я хочу разобраться в этом деле. Я искренне не понимаю, в чем суть обвинений в мой адрес".
Детали: В то же время Чернышов заявил, что командировки и встречи с украинцами за рубежом являются неотъемлемой частью его работы.
При избрании меры пресечения в пятницу прокуратура просила избрать Чернышову залог в размере 120 миллионов гривен и одеть на него электронный браслет.
Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к нанесению государству более 1 млрд грн ущерба. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.
- 23 июня он пришел в НАБУ. Там ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.