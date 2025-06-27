Чернышов в суде: Я никуда не планирую бежать, на кону – моя репутация

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что никуда не планирует бежать из Украины.

Источник: Украинская правда

Прямая речь Чернышова: "Я никуда не планирую бежать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, и для чего мне нужно скрываться. У меня нет таких намерений и никогда не было. Я являюсь членом украинского правительства. Я давал присягу.

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Главное, что стоит на кону – это моя репутация. И это главный залог сегодняшнего дня. Я демонстрирую своим поведением полную открытость и готовность (к сотрудничеству – ред.). Я хочу разобраться в этом деле. Я искренне не понимаю, в чем суть обвинений в мой адрес".

Детали: В то же время Чернышов заявил, что командировки и встречи с украинцами за рубежом являются неотъемлемой частью его работы.

При избрании меры пресечения в пятницу прокуратура просила избрать Чернышову залог в размере 120 миллионов гривен и одеть на него электронный браслет.

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