Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.
Джерело: Чернишов у Facebook, джерело УП
Пряма мова: "Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено.
Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС".
Деталі: Чернишов додав, що розбере по фактах "кампанію дискредитації" й додав, що "правда завжди перемагає".
Він також опублікував фото з України.
Як повідомляє джерело УП у правоохоронних органах, Чернишов справді повернувся в Україну.
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Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов цього тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- У суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
- За інформацією джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- Джерела ZN.UA і УП повідомляли, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із Чернишовим.