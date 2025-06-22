Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.

Джерело: Чернишов у Facebook, джерело УП

Пряма мова: "Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено.

Реклама:

Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС".

Деталі: Чернишов додав, що розбере по фактах "кампанію дискредитації" й додав, що "правда завжди перемагає".

Він також опублікував фото з України.

РЕКЛАМА:

фото: Чернишов у Facebook

Як повідомляє джерело УП у правоохоронних органах, Чернишов справді повернувся в Україну.

Читайте також: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Передісторія: