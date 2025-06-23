Віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру. Він каже, що "вивчає документи"

Віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, Чернишов у Facebook

Дослівно: "23 червня 2025 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України".

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Чернишов біля НАБУ фото УП

Деталі: Сам Чернишов після виходу з НАБУ написав у своєму акаунтів в соцмережі Facebook, що "ознайомлюється з усіма наданими документами".

Пряма мова: "Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині".

Деталі: 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.

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За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві площею понад 11 га по вулиці Тираспільська 43 під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства.

Посадові особи міністерства в період, коли його очолював Олексій Чернишов, створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.

Що передувало: Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він написав у Facebook, що прийшов у НАБУ.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Передісторія: