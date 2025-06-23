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Чернишов каже, що сам прийшов у НАБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 14:42
Чернишов каже, що сам прийшов у НАБУ
Олексій Чернишов. фото Олександра Чекменьова, УП

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що в понеділок прибув до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Чернишов у Facebook

Пряма мова: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.

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Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору".

Деталі: Віцепрем’єр додав, що "відкритий до взаємодії".

"Українська правда" звернулася до НАБУ за коментарем.

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Що передувало: Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • Чернишов цього тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
  • У суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
  • За інформацією джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
  • Джерела ZN.UA і УП повідомили, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із Чернишовим і спробує переконати його повернутися в Україну в озвучені президентом строки.

Чернишов ОлексійНАБУ
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