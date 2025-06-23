Чернишов каже, що сам прийшов у НАБУ

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що в понеділок прибув до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Чернишов у Facebook

Пряма мова: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.

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Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору".

Деталі: Віцепрем’єр додав, що "відкритий до взаємодії".

"Українська правда" звернулася до НАБУ за коментарем.

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Що передувало: Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

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