Чернишов каже, що сам прийшов у НАБУ
Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що в понеділок прибув до Національного антикорупційного бюро.
Джерело: Чернишов у Facebook
Пряма мова: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.
Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору".
Деталі: Віцепрем’єр додав, що "відкритий до взаємодії".
"Українська правда" звернулася до НАБУ за коментарем.
Що передувало: Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.
Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов
Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов цього тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- У суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
- За інформацією джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- Джерела ZN.UA і УП повідомили, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із Чернишовим і спробує переконати його повернутися в Україну в озвучені президентом строки.