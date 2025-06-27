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Путін заявив, що готовий до нового етапу переговорів у Стамбулі і можливої зустрічі з Трампом

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 червня 2025, 18:02
Путін заявив, що готовий до нового етапу переговорів у Стамбулі і можливої зустрічі з Трампом
Володимир Путін, фото: РИА Новости

Російський правитель Володимир Путін заявив, що готовий до "третього етапу переговорів" з Україною. За словами Путіна, РФ готова провести таку зустріч у Стамбулі, але треба узгодити "місце і час".

Джерело: Путін 27 червня під час візиту у Білорусь, прокремлівське видання "РИА Новости" 

Пряма мова: "Як і очікувалося російський і український меморандуми - це два прямо протилежні меморандуми, але переговори проводяться для пошуку шляху зближення...

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Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії (передачі тіл загиблих - ред.), ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому ми до цього готові. Треба узгодити місце і час. Розраховую, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі.

А от коли саме конкретно, це керівники переговорних груп з обох сторін, а вони, до речі, перебувають на постійному оперативному контакті, вони зідзвонюються. Вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі. Що буде предметом зустрічі? Предметом має бути обговорення меморандумів з обох сторін".

Деталі: Про свою безпосередню участь у переговорах Путін не сказав. 

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Також він заявив, що потенційна зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який схиляє Росію та Україну до переговорів, "цілком можлива": "Ми із задоволенням будемо її готувати".

Російський правитель додав, що Трамп "щиро прагне врегулювання питання", маючи на увазі війну Росії проти України.

Пряма мова Путіна: "Він нещодавно заявив, що це виявилося складніше, ніж уявлялося збоку. Ну так і є. Тут нічого особливого немає. Одна справа дивитися з боку, інша - зануритися в проблему. Так само як я думаю відбувається і на Близькому Сході".

Передісторія:

ПутінвійнапереговориУкраїна
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