Путін заявив, що готовий до нового етапу переговорів у Стамбулі і можливої зустрічі з Трампом
Російський правитель Володимир Путін заявив, що готовий до "третього етапу переговорів" з Україною. За словами Путіна, РФ готова провести таку зустріч у Стамбулі, але треба узгодити "місце і час".
Джерело: Путін 27 червня під час візиту у Білорусь, прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Як і очікувалося російський і український меморандуми - це два прямо протилежні меморандуми, але переговори проводяться для пошуку шляху зближення...
Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії (передачі тіл загиблих - ред.), ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому ми до цього готові. Треба узгодити місце і час. Розраховую, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі.
А от коли саме конкретно, це керівники переговорних груп з обох сторін, а вони, до речі, перебувають на постійному оперативному контакті, вони зідзвонюються. Вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі. Що буде предметом зустрічі? Предметом має бути обговорення меморандумів з обох сторін".
Деталі: Про свою безпосередню участь у переговорах Путін не сказав.
Також він заявив, що потенційна зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який схиляє Росію та Україну до переговорів, "цілком можлива": "Ми із задоволенням будемо її готувати".
Російський правитель додав, що Трамп "щиро прагне врегулювання питання", маючи на увазі війну Росії проти України.
Пряма мова Путіна: "Він нещодавно заявив, що це виявилося складніше, ніж уявлялося збоку. Ну так і є. Тут нічого особливого немає. Одна справа дивитися з боку, інша - зануритися в проблему. Так само як я думаю відбувається і на Близькому Сході".
Передісторія:
- За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.
- 19 червня правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія нібито прагне завершення війни проти України "якнайшвидше" і що після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.
- 26 червня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дату третього раунду прямих українсько-російських переговорів у Стамбулі визначать після того, як закінчаться всі обмінні процедури, про які домовилися під час зустрічі 2 червня.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо глава Кремля також погодиться взяти в них участь.