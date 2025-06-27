Путин заявил, что готов к новому этапу переговоров в Стамбуле и возможной встрече с Трампом
Российский правитель Владимир Путин заявил, что готов к "третьему этапу переговоров" с Украиной. По словам Путина, РФ готова провести такую встречу в Стамбуле, но надо согласовать "место и время".
Источник: Путин 27 июня во время визита в Беларусь, прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Как и ожидалось российский и украинский меморандумы - это два прямо противоположных меморандума, но переговоры проводятся для поиска пути сближения...
Мы договаривались, что после завершения этой стадии (передачи тел погибших - ред.), мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Надо согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турции Эрдоган останется на своей позиции по поддержке этого процесса. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле.
А вот когда именно конкретно, это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся на постоянном оперативном контакте, они созваниваются. Они сейчас между собой договариваются о времени очередной встречи. Что будет предметом встречи? Предметом должно быть обсуждение меморандумов с обеих сторон".
Детали: О своем непосредственном участии в переговорах Путин не сказал.
Также он заявил, что потенциальная встреча с президентом США Дональдом Трампом, который склоняет Россию и Украину к переговорам, "вполне возможна": "Мы с удовольствием будем ее готовить".
Российский правитель добавил, что Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса", имея в виду войну России против Украины.
Прямая речь Путина: "Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Ну так и есть. Здесь ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, другое - погрузиться в проблему. Так же как я думаю происходит и на Ближнем Востоке".
Предыстория:
- По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. Впоследствии был проведен ряд обменов.
- 19 июня правитель России Владимир Путин заявил, что Россия якобы стремится к завершению войны против Украины "как можно быстрее" и что после 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.
- 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда прямых украинско-российских переговоров в Стамбуле будет определена после того, как закончатся все обменные процедуры, о которых договорились во время встречи 2 июня.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп готов прибыть на потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции, если глава Кремля также согласится принять в них участие.