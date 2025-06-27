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Путин заявил, что готов к новому этапу переговоров в Стамбуле и возможной встрече с Трампом

Алена МазуренкоПятница, 27 июня 2025, 18:02
Путин заявил, что готов к новому этапу переговоров в Стамбуле и возможной встрече с Трампом
Владимир Путин, фото: РИА Новости

Российский правитель Владимир Путин заявил, что готов к "третьему этапу переговоров" с Украиной. По словам Путина, РФ готова провести такую встречу в Стамбуле, но надо согласовать "место и время".

Источник: Путин 27 июня во время визита в Беларусь, прокремлевское издание "РИА Новости" 

Прямая речь: "Как и ожидалось российский и украинский меморандумы - это два прямо противоположных меморандума, но переговоры проводятся для поиска пути сближения...

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Мы договаривались, что после завершения этой стадии (передачи тел погибших - ред.), мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Надо согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турции Эрдоган останется на своей позиции по поддержке этого процесса. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле.

А вот когда именно конкретно, это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся на постоянном оперативном контакте, они созваниваются. Они сейчас между собой договариваются о времени очередной встречи. Что будет предметом встречи? Предметом должно быть обсуждение меморандумов с обеих сторон".

Детали: О своем непосредственном участии в переговорах Путин не сказал.

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Также он заявил, что потенциальная встреча с президентом США Дональдом Трампом, который склоняет Россию и Украину к переговорам, "вполне возможна": "Мы с удовольствием будем ее готовить".

Российский правитель добавил, что Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса", имея в виду войну России против Украины.

Прямая речь Путина: "Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Ну так и есть. Здесь ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, другое - погрузиться в проблему. Так же как я думаю происходит и на Ближнем Востоке".

Предыстория:

ПутинвойнапереговорыУкраина
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