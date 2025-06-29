На Сіверському напрямку військові взяли в полон найманців РФ із Камеруну

На Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох мешканців Камеруну.

Джерело: 20 окремий полк безпілотних систем К-2

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Деталі: Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр — першим стрілецьким та першим механізованим.

На оприлюдненому відео один з полонених говорить, що був викладачем у Камеруні та приїхав до Росії лікувати зуби. Інший стверджує, що мав працювати на фабриці шампуню і що в нього забрали документи й речі.

Дослівно К-2: "Мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок.

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Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну – пристойні гроші".

Передісторія: