На Северском направлении украинские военные взяли в плен двух жителей Камеруна.

Источник: 20 отдельный полк беспилотных систем К-2

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Детали: Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой территориальной обороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр — первым стрелковым и первым механизированным.

На обнародованном видео один из пленных говорит, что был преподавателем в Камеруне и приехал в Россию лечить зубы. Другой утверждает, что должен был работать на фабрике шампуня и что у него забрали документы и вещи.

Дословно К-2: "Жители центральноафриканской страны убеждают, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек.

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Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс. рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает своим гражданам, однако для Камеруна – приличные деньги".

Предыстория: