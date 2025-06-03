У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної

Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа вирішив започаткувати день воєнних кореспондентів і свободи журналістики в честь закатованої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга Народу" нардепка Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Важлива ініціатива, яка народилася сьогодні (3 червня - ред.) під час слухань щодо моєї резолюції про українських журналістів в російському полоні на засіданні Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа в Норвегії.

Реклама:

За пропозицією Президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса буде започаткований "Victory for Victoria" Day (Перемога для Вікторії) – День воєнних кореспондентів і свободи журналістики.

Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України".

Деталі: За словами Кравчук, мета ініціативи – вшанувати журналістів, які загинули або зникли, висвітлюючи правду.

РЕКЛАМА:

Зокрема, пропонується започаткувати щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі, а також відповідний side event під час сесії.

Нардепка також повідомила, що вперше Victory for Victoria Day відзначать цьогоріч на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня-3 жовтня) під час голосування резолюції про українських журналістів в полоні.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія: