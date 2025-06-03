У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа вирішив започаткувати день воєнних кореспондентів і свободи журналістики в честь закатованої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.
Джерело: заступниця голови фракції "Слуга Народу" нардепка Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова: "Важлива ініціатива, яка народилася сьогодні (3 червня - ред.) під час слухань щодо моєї резолюції про українських журналістів в російському полоні на засіданні Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа в Норвегії.
За пропозицією Президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса буде започаткований "Victory for Victoria" Day (Перемога для Вікторії) – День воєнних кореспондентів і свободи журналістики.
Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України".
Деталі: За словами Кравчук, мета ініціативи – вшанувати журналістів, які загинули або зникли, висвітлюючи правду.
Зокрема, пропонується започаткувати щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі, а також відповідний side event під час сесії.
Нардепка також повідомила, що вперше Victory for Victoria Day відзначать цьогоріч на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня-3 жовтня) під час голосування резолюції про українських журналістів в полоні.
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
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Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців
Передісторія:
- Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
- Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.
- Тіло, яке, за даними експертизи, належить загиблій в російському ув’язненні журналістці Вікторії Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину; у ньому також відсутні деякі внутрішні органи.