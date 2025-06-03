Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної

Альона Мазуренко Вівторок, 3 червня 2025, 15:45
У ПАРЄ вирішили започаткувати Victory for Victoria Day в честь вбитої журналістки Рощиної
фото: Yevheniya Kravchuk в Facebook

Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа вирішив започаткувати день воєнних кореспондентів і свободи журналістики в честь закатованої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. 

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга Народу" нардепка Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Важлива ініціатива, яка народилася сьогодні (3 червня - ред.) під час слухань щодо моєї резолюції про українських журналістів в російському полоні на засіданні Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа в Норвегії.

Реклама:

За пропозицією Президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса буде започаткований "Victory for Victoria" Day (Перемога для Вікторії) – День воєнних кореспондентів і свободи журналістики.

Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України".

Деталі: За словами Кравчук, мета ініціативи – вшанувати журналістів, які загинули або зникли, висвітлюючи правду.

РЕКЛАМА:

Зокрема, пропонується започаткувати щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі, а також відповідний side event під час сесії.

Нардепка також повідомила, що вперше Victory for Victoria Day відзначать цьогоріч на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня-3 жовтня) під час голосування резолюції про українських журналістів в полоні.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія: 

  • Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні. 
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
  • 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
  • Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.
  • Тіло, яке, за даними експертизи, належить загиблій в російському ув’язненні журналістці Вікторії Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину; у ньому також відсутні деякі внутрішні органи.

полоненіРосіяЗМІПАРЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
відеоСБУ втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою
Побили і насильно привезли в ТЦК: за примусову мобілізацію ДБР оголосило підозру трьом військовим
До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по центру Сум: 3 загиблих, 25 поранених
Усі новини...
полонені
Десантники показали взяття у полон групи окупантів
Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ
Понад половину захисників "Азовсталі" вже звільнили з російського полону – ГУР
Останні новини
18:03
У Львові приватизують історичну будівлю за 65 мільйонів
17:59
Чверть людей готова дотримуватись правил навіть без покарання. Деталі нового експерименту
17:57
Чубаров закликав росіян терміново покинути Крим: "Можете не встигнути"
17:53
Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4
17:53
кіберспортКазка B8, останній танець для NAVI та повернення S1mple: анонс головного турніру з Counter-Strike 2
17:53
До Європи долетів дим від лісових пожеж у Канаді
17:34
Держлікслужба видала перший дозвіл на ввезення препарату на основі медичного канабісу
17:30
Трамп: Американській економіці не вижити без мит
17:29
Meta купуватиме ядерну енергію для ШІ дата-центрів
17:29
Disney оголосив про скорочення штату
Усі новини...
Реклама:
Реклама: