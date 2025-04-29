Зі слідами катувань і без частини органів – в ОГП розповіли про стан тіла, яке ідентифікували як тіло журналістки Рощиної

Тіло, яке, за даними експертизи, належить загиблій в російському ув’язненні журналістці Вікторії Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину; у ньому також відсутні деякі внутрішні органи.

Джерело: стаття "Української правди" Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Деталі: За словами начальника Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова, на тілі Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

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"Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Тому висока ймовірність, що до неї (Вікторії Рощиної, – ред.) застосовувалось катування", – заявив Бєлоусов.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила нашому проєкту, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також проєкту "Вікторія" від своїх співрозмовників в силових відомствах вдалося дізнатися, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

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Під час обміну 14 лютого 2025 року Україна повернула тіла 757 загиблих захисників. Серед них було і тіло під номером 757 з помітками "невстановлена особа чоловічої статі" і "СПАС".

Однак під час першого огляду патологоанатоми встановили, що це тіло жінки. А експертиза, яку провели слідчі Офісу генпрокурора, виявила збіг на 99% з ДНК журналістки Вікторії Рощиної.

Абревіатура СПАС може вказувати на "офіційну причину смерті", встановлену російською стороною, і означає "суммарное поражение артерий сердца" (з російської – сумарне ураження артерій серця).

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що через стан тіла і його муміфікацію судово-медична експертиза не змогла встановити причини смерті журналістки Рощиної.

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