Іранські чиновники здивовані "обмеженими" наслідками ударів США по ядерних об’єктах – ЗМІ

Згідно з перехопленнями американських спецслужб, іранські урядовці обговорювали, чому удари по ядерних обʼєктах Ірану, санкціоновані президентом США Дональдом Трампом, виявилися менш руйнівними та масштабними, ніж вони очікували.

Джерело: The Washington Post з посиланням на чотирьох осіб, обізнаних з секретною інформацією, що циркулює в уряді США

Деталі: Як пише видання, розвідка Сполучених Штатів перехопила розмову між високопоставленими іранськими чиновниками, де ті висловлювали здивування результатами американських ударів по ядерній програмі Ірану. За словами джерел, іранці розмірковували, чому атака, яку особисто санкціонував Трамп, не призвела до очікуваних масштабних руйнувань.

Реклама:

Представники адміністрації Трампа не заперечували існування перехоплених повідомлень, проте поставили під сумнів спроможність іранських чиновників об’єктивно оцінити наслідки операції. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт звинуватила журналістів у перекручуванні інформації й заявила, що іранська ядерна програма фактично "закінчилася".

"Соромно, що The Washington Post допомагає людям вчиняти злочини, публікуючи вирвані з контексту витоки інформації. Думка, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями метрів уламків, є нісенітницею. Їхня ядерна програма закінчилася", – сказала Левітт.

Дослівно: "Аналітики в цілому сходяться на думці, що удари були завдані з використанням величезної вогневої сили США, включаючи 13-тонні бомби для руйнування бункерів і крилаті ракети "Томагавк", які серйозно пошкодили ядерні об'єкти в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Утім, масштаби руйнувань залишаються предметом дискусій. Повідомляється, що Іран встиг перемістити частину запасів високозбагаченого урану перед атакою, а вибухи лише заблокували вхід до підземних споруд, а не зруйнували їх.

РЕКЛАМА:

Деталі: На закритих брифінгах у Конгресі директор ЦРУ Джон Редкліфф повідомив законодавцям, що кілька ключових ядерних об’єктів, зокрема завод з переробки урану, були знищені. За оцінкою американської розвідки, відновлення цих об’єктів може тривати роками.

Передісторія: