Иранские чиновники удивлены "ограниченными" последствиями ударов США по ядерным объектам – СМИ

Согласно перехватам американских спецслужб, иранские чиновники обсуждали, почему удары по ядерным объектам Ирана, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, оказались менее разрушительными и масштабными, чем они ожидали.

Источник: The Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с секретной информацией, циркулирующей в правительстве США

Детали: Как пишет издание, разведка Соединенных Штатов перехватила разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, где те выражали удивление результатами американских ударов по ядерной программе Ирана. По словам источников, иранцы размышляли, почему атака, которую лично санкционировал Трамп, не привела к ожидаемым масштабным разрушениям.

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Представители администрации Трампа не отрицали существование перехваченных сообщений, однако поставили под сомнение способность иранских чиновников объективно оценить последствия операции. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила журналистов в искажении информации и заявила, что иранская ядерная программа фактически "закончилась".

"Стыдно, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки информации. Мысль, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями метров обломков, является чушью. Их ядерная программа закончилась", – сказала Левитт.

Дословно: "Аналитики в целом сходятся во мнении, что удары были нанесены с использованием огромной огневой силы США, включая 13-тонные бомбы для разрушения бункеров и крылатые ракеты "Томагавк", которые серьезно повредили ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Впрочем, масштабы разрушений остаются предметом дискуссий. Сообщается, что Иран успел переместить часть запасов высокообогащенного урана перед атакой, а взрывы лишь заблокировали вход в подземные сооружения, а не разрушили их.

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Детали: На закрытых брифингах в Конгрессе директор ЦРУ Джон Рэдклифф сообщил законодателям, что несколько ключевых ядерных объектов, в частности завод по переработке урана, были уничтожены. По оценке американской разведки, восстановление этих объектов может занять годы.

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