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Иранские чиновники удивлены "ограниченными" последствиями ударов США по ядерным объектам – СМИ

Иван ДьяконовПонедельник, 30 июня 2025, 01:45
Иранские чиновники удивлены ограниченными последствиями ударов США по ядерным объектам – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Согласно перехватам американских спецслужб, иранские чиновники обсуждали, почему удары по ядерным объектам Ирана, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, оказались менее разрушительными и масштабными, чем они ожидали.

Источник: The Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с секретной информацией, циркулирующей в правительстве США

Детали: Как пишет издание, разведка Соединенных Штатов перехватила разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, где те выражали удивление результатами американских ударов по ядерной программе Ирана. По словам источников, иранцы размышляли, почему атака, которую лично санкционировал Трамп, не привела к ожидаемым масштабным разрушениям.

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Представители администрации Трампа не отрицали существование перехваченных сообщений, однако поставили под сомнение способность иранских чиновников объективно оценить последствия операции. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила журналистов в искажении информации и заявила, что иранская ядерная программа фактически "закончилась".

"Стыдно, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки информации. Мысль, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями метров обломков, является чушью. Их ядерная программа закончилась", – сказала Левитт.

Дословно: "Аналитики в целом сходятся во мнении, что удары были нанесены с использованием огромной огневой силы США, включая 13-тонные бомбы для разрушения бункеров и крылатые ракеты "Томагавк", которые серьезно повредили ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Впрочем, масштабы разрушений остаются предметом дискуссий. Сообщается, что Иран успел переместить часть запасов высокообогащенного урана перед атакой, а взрывы лишь заблокировали вход в подземные сооружения, а не разрушили их.

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Детали: На закрытых брифингах в Конгрессе директор ЦРУ Джон Рэдклифф сообщил законодателям, что несколько ключевых ядерных объектов, в частности завод по переработке урана, были уничтожены. По оценке американской разведки, восстановление этих объектов может занять годы.

Предыстория:

  • 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
  • 24 июня CNN и The New York Times сообщили, что военные удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы, а, вероятно, отбросили ее развитие на несколько месяцев.
  • После того как СМИ опубликовали информацию о разведданных по удару по Ирану – президент США Дональд Трамп набросился на них с резкой критикой, обвинив их в распространении "фейковых новостей" с целью, по его словам, "унизить одну из самых успешных военных операций в истории".
  • Впоследствии стало известно о намерениях администрации Дональда Трампа ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки данных о внутренней оценке, согласно которой субботние бомбардировки иранских ядерных объектов оказались менее успешными, чем утверждал президент.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохраняет промышленные и технологические возможности для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, несмотря на серьёзные повреждения ядерной инфраструктуры в результате недавних ударов.

Иранядерное оружиеСШАразведка
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