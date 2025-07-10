Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский

Ночью 10 июля российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет и около 400 беспилотников, целились в основном по столице и области, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды". Главная цель атаки – Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области".

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Фото ГСЧС

Детали: Зеленский напомнил, что в Киеве в результате атаки 2 погибших и 16 раненых.

фото ГСЧС

"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "Шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", – заявил президент.

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Он добавил, что 10 июля будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины.

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