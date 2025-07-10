Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 09:40
Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский
Спасатели на месте пожара в Киеве, вызванного российской атакой. Фото ГСЧС

Ночью 10 июля российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет и около 400 беспилотников, целились в основном по столице и области, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды". Главная цель атаки – Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области".

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Зеленский напомнил, что в Киеве в результате атаки 2 погибших и 16 раненых.

 
фото ГСЧС

"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "Шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", – заявил президент.

РЕКЛАМА:

Он добавил, что 10 июля будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины.

Предыстория:

Зеленскийракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Киеве застрелили полковника СБУ – источник
Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 19 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Все новости...
Зеленский
Записывала слова Зеленского: Еврокомиссия уволила переводчицу, которая нарушила правила
Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО
Президент Италии на встрече с Зеленским заявил, что безопасность Украины – это безопасность Европы
Последние новости
13:10
Украине для восстановления необходимо $1 триллион и два фонда - Шмыгаль
13:09
"Это терроризм": Зеленский рассказал об атаке РФ на Киев и призвал усилить ПВО
13:08
Биткоин достиг нового исторического максимума
13:07
Полиция: В Одессе женщина с дочерью по заказу россиян сожгли военный автомобиль
12:54
Нидерланды в 2025-2026 годах выделят Украине 300 млн евро на восстановление
12:53
Сибига говорит о "позитивных сигналах" в возобновлении помощи США
12:43
Стоимость обучения в университетах резко возросла. Причина
12:39
бильярдЮлиан Бойко в Лиге чемпионов: формат, соперники, шансы на проход
12:25
Из Украины в Германию пытались вывезти бусины, датированные І-ХІІ веками
12:23
Экс-заместителю Кличко объявили подозрение за содействие уклонисту
Все новости...
Реклама:
Реклама: