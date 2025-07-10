Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский
Ночью 10 июля российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет и около 400 беспилотников, целились в основном по столице и области, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды". Главная цель атаки – Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области".
Детали: Зеленский напомнил, что в Киеве в результате атаки 2 погибших и 16 раненых.
"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "Шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", – заявил президент.
Он добавил, что 10 июля будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины.
Предыстория:
- Ночью 10 июля россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами. На утро известно о 2 погибших и 16 пострадавших в Киеве.
- Также в столице в результате ночной российской атаки почти полностью разрушено медицинское учреждение в Подольском районе.