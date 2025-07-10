Через російську атаку постраждав офіс "5 каналу"

Офіс "5 каналу" зазнав значних ушкоджень внаслідок російської масованої атаки на столицю уночі 10 липня.

Джерело: сторінка каналу в Facebook

Деталі: Як видно з відео, є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.

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Працівники, які перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали.

Зазначається, що через наслідки атаки "5 канал" не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері.

"Активно працюємо, щоб поновити мовлення, мовимо тільки в YouTube, поки що. Сподіваюся, що вже сьогодні о 13:00 відновимо етер – побачите наших прекрасних ведучих живими, здоровими і усміхненими", – повідомив гендиректор каналу Володимир Мжельський.

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