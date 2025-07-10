Через російську атаку постраждав офіс "5 каналу"
Четвер, 10 липня 2025, 10:45
Офіс "5 каналу" зазнав значних ушкоджень внаслідок російської масованої атаки на столицю уночі 10 липня.
Джерело: сторінка каналу в Facebook
Деталі: Як видно з відео, є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.
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Працівники, які перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали.
Зазначається, що через наслідки атаки "5 канал" не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері.
"Активно працюємо, щоб поновити мовлення, мовимо тільки в YouTube, поки що. Сподіваюся, що вже сьогодні о 13:00 відновимо етер – побачите наших прекрасних ведучих живими, здоровими і усміхненими", – повідомив гендиректор каналу Володимир Мжельський.
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Передісторія:
- Уночі 10 липня росіяни атакували столицю безпілотниками і ракетами. На ранок відомо про 2 загиблих і 16 постраждалих у Києві.
- Також у столиці внаслідок нічної російської атаки майже вщент зруйнований медичний заклад у Подільському районі.
- Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415 засобами повітряного нападу, ППО збила 178 із них, зафіксовано влучання у 8 локаціях і падіння уламків на 23 локаціях.