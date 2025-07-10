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Из-за российской атаки пострадал офис "5 канала"

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 10:45
Из-за российской атаки пострадал офис 5 канала
Скриншот из видео "5 канала"

Офис "5 канала" получил значительные повреждения в результате российской массированной атаки на столицу ночью 10 июля.

Источник: страница канала в Facebook

Детали: Как видно из видео, есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.

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Работники, которые находились в помещении во время ночной смены, не пострадали.

Отмечается, что из-за последствий атаки "5 канал" не может оперативно восстановить вещание в телевизионном эфире.

"Активно работаем, чтобы возобновить вещание, вещаем только в YouTube, пока что. Надеюсь, что уже сегодня в 13:00 восстановим эфир – увидите наших прекрасных ведущих живыми, здоровыми и улыбающимися", – сообщил гендиректор канала Владимир Мжельский.

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