Росіяни убили літнього чоловіка на Нікопольщині: атакували дроном

Одна людина загинула у Нікопольському районі на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки FPV-дроном.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув 67-річний чоловік. Травми він отримав через удар FPV-дроном".

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Деталі: За словами Лисака, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Однак врятувати його не вдалося.

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