Росіяни убили літнього чоловіка на Нікопольщині: атакували дроном
Четвер, 10 липня 2025, 13:45
Одна людина загинула у Нікопольському районі на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки FPV-дроном.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "У Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув 67-річний чоловік. Травми він отримав через удар FPV-дроном".
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Деталі: За словами Лисака, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Однак врятувати його не вдалося.
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Передісторія:
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- Як відомо, росіяни уже кілька років майже щоденно атакують FPV-дронами мирних мешканців Херсонської області.
- Лише за ранок 8 липня російські окупанти убили 1 людину та поранили ще 9 людей у Херсоні. Їх усіх атакували з дронів.
- Вранці 9 липня загарбники поранили двох херсонців.
- Також дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових ударів по місту Херсон вранці 10 липня.