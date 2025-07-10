Россияне убили пожилого мужчину на Никопольщине: атаковали дроном
Четверг, 10 июля 2025, 13:45
Один человек погиб в Никопольском районе Днепропетровской области в результате российской атаки FPV-дроном.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "В Покровской общине, что на Никопольщине, погиб 67-летний мужчина. Травмы он получил из-за удара FPV-дроном".
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Детали: По словам Лысака, мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось.
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Предыстория:
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- Как известно, россияне уже несколько лет почти ежедневно атакуют FPV-дронами мирных жителей Херсонской области.
- Только за утро 8 июля российские оккупанты убили 1 человека и ранили еще 9 человек в Херсоне. Их всех атаковали с дронов.
- За утро 9 июля захватчики ранили двух херсонцев.
- Также два человека получили ранения в результате российских дроновых ударов по городу Херсон утром 10 июля.