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Россияне убили пожилого мужчину на Никопольщине: атаковали дроном

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 13:45
Россияне убили пожилого мужчину на Никопольщине: атаковали дроном
Фото иллюстративное с Getty images

Один человек погиб в Никопольском районе Днепропетровской области в результате российской атаки FPV-дроном.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В Покровской общине, что на Никопольщине, погиб 67-летний мужчина. Травмы он получил из-за удара FPV-дроном".

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Детали: По словам Лысака, мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось.

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