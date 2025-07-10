Суд вкотре зменшив заставу екскерівниці Хмельницької МСЕК і залишив її під вартою
Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня і зменшив суму застави для підозрюваної до 56 млн грн.
Джерело: ВАКС у Telegram
Дослівно: "Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно".
Деталі: Також повідомляється, що підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн. У випадку внесення застави на підозрювану будуть покладені відповідні обов’язки.
Нагадаємо: спочатку суд встановив заставу для Крупи в 500 млн гривень. Згодом її поступово зменшували: до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, згодом до 260 млн грн, потім 230 млн грн і 130 млн грн. останній раз йшлося про понад 112 мільйонів.
Що передувало:
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
- У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
- 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.