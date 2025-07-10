Суд вкотре зменшив заставу екскерівниці Хмельницької МСЕК і залишив її під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня і зменшив суму застави для підозрюваної до 56 млн грн.

Джерело: ВАКС у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно".

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Деталі: Також повідомляється, що підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн. У випадку внесення застави на підозрювану будуть покладені відповідні обов’язки.

Нагадаємо: спочатку суд встановив заставу для Крупи в 500 млн гривень. Згодом її поступово зменшували: до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, згодом до 260 млн грн, потім 230 млн грн і 130 млн грн. останній раз йшлося про понад 112 мільйонів.

Що передувало:

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