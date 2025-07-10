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Суд в очередной раз уменьшил залог экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК и оставил ее под стражей

Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 18:08
Суд в очередной раз уменьшил залог экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК и оставил ее под стражей
ТАТЬЯНА КРУПА. ФОТО: GETTY IMAGES

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября и уменьшил сумму залога для подозреваемой до 56 млн грн.

Источник: ВАКС в Telegram

Дословно: "Сегодня, 10 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продолжил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК меру пресечения в виде содержания под стражей до 07 сентября 2025 года включительно".

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Детали: Также сообщается, что подозреваемой определен залог в размере 56 018 000 грн. В случае внесения залога на подозреваемую будут возложены соответствующие обязанности.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн, затем 230 млн грн. Последний раз шла речь о более 112 млн грн.

Предистория: 

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  • 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
  • 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.

Хмельницкийкоррупциясуд
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