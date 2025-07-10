Суд в очередной раз уменьшил залог экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК и оставил ее под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября и уменьшил сумму залога для подозреваемой до 56 млн грн.

Источник: ВАКС в Telegram

Дословно: "Сегодня, 10 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продолжил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК меру пресечения в виде содержания под стражей до 07 сентября 2025 года включительно".

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Детали: Также сообщается, что подозреваемой определен залог в размере 56 018 000 грн. В случае внесения залога на подозреваемую будут возложены соответствующие обязанности.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн, затем 230 млн грн. Последний раз шла речь о более 112 млн грн.

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