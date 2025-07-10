Повітряні сили показали бойову роботу ППО під час масованої атаки у ніч на 10 липня
Четвер, 10 липня 2025, 19:07
Командування повітряних сили оприлюднило відео бойової роботи захисників, які відбивали масовану атаку російських загарбників у ніч на 10 липня.
Джерело: командування Повітряних сил у Facebook
Дослівно: "Бойова робота у ніч на 10.07 в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр".
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Передісторія:
- Уночі 10 липня росіяни атакували столицю безпілотниками і ракетами. На ранок відомо про 2 загиблих і 16 постраждалих у Києві. Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25 людей.
- Також у столиці внаслідок нічної російської атаки майже вщент зруйнований медичний заклад у Подільському районі.
- Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415 засобами повітряного нападу, ППО збила 178 із них, зафіксовано влучання у 8 локаціях і падіння уламків на 23 локаціях.