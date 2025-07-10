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Повітряні сили показали бойову роботу ППО під час масованої атаки у ніч на 10 липня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 19:07
Повітряні сили показали бойову роботу ППО під час масованої атаки у ніч на 10 липня
фото: скриншот відео

Командування повітряних сили оприлюднило відео бойової роботи захисників, які відбивали масовану атаку російських загарбників у ніч на 10 липня.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Дослівно: "Бойова робота у ніч на 10.07 в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр".

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Передісторія:

ППОбезпілотникиракетний ударросійсько-українська війна
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