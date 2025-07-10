Повітряні сили показали бойову роботу ППО під час масованої атаки у ніч на 10 липня

Командування повітряних сили оприлюднило відео бойової роботи захисників, які відбивали масовану атаку російських загарбників у ніч на 10 липня.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Дослівно: "Бойова робота у ніч на 10.07 в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр".

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