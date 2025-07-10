Воздушные силы показали боевую работу ПВО во время массированной атаки в ночь на 10 июля

Командование воздушных сил обнародовало видео боевой работы защитников, которые отражали массированную атаку российских захватчиков в ночь на 10 июля.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Дословно: "Боевая работа в ночь на 10.07 в зоне ответственности Воздушное командование "Центр".

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