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Воздушные силы показали боевую работу ПВО во время массированной атаки в ночь на 10 июля

Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 19:07
Воздушные силы показали боевую работу ПВО во время массированной атаки в ночь на 10 июля
фото: скриншот видео

Командование воздушных сил обнародовало видео боевой работы защитников, которые отражали массированную атаку российских захватчиков в ночь на 10 июля.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Дословно: "Боевая работа в ночь на 10.07 в зоне ответственности Воздушное командование "Центр".

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ПВОбеспилотникиракетный ударроссийско-украинская война
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