Воздушные силы показали боевую работу ПВО во время массированной атаки в ночь на 10 июля
Четверг, 10 июля 2025, 19:07
Командование воздушных сил обнародовало видео боевой работы защитников, которые отражали массированную атаку российских захватчиков в ночь на 10 июля.
Источник: командование Воздушных сил в Facebook
Дословно: "Боевая работа в ночь на 10.07 в зоне ответственности Воздушное командование "Центр".
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Предыстория:
- Ночью 10 июля россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами. На утро известно о 2 погибших и 16 пострадавших в Киеве. Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 25 человек.
- Также в столице в результате ночной российской атаки почти полностью разрушено медицинское учреждение в Подольском районе.
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 июля россияне атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения, ПВО сбила 178 из них, зафиксировано попадание в 8 локациях и падение обломков на 23 локациях.